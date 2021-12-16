Все разделы
Укр / Рус

Локдауна не будет, но с масками будем жить еще долго – Шмигаль

Четверг, 16 декабря 2021, 20:28

Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что внедрять строгий карантин правительство не планирует, но ношение масок будет обязательным еще долго.

Источник: информагентство "Интерфакс-Украина"

Детали: Локдаун не будут вводить из-за того, что в Украине сохраняется высокий показатель вакцинации против коронавируса. Темпы прививки достигают еженедельно около одного миллиона граждан.

Прямая речь Шмыгаля: "Это (высокий показатель вакцинации граждан – ред.) является ключевым фактором, который позволяет заверить бизнес, что локдауна не будет".

Детали: Однако премьер добавил, что некоторые ограничения продлятся еще достаточно долго. В частности, обязательное ношение масок в общественных местах, ведь, по его словам, вакцинация не защищает на 100% от инфицирования, а предотвращает смерть и тяжелое течение заболевания.

Шмигаль напомнил, что в Украине вакцинировано уже более 40% взрослого населения.

Предыстория: 

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

карантин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин продлевает карантин до апреля 15 декабря 2021, 14:24
"Карантинные" 8 тысяч: Кабмин выплатит недополученные деньги ошибшимся с реквизитами весной 8 декабря 2021, 10:55
Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны, еще 7 – потеряли признаки 7 декабря 2021, 11:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!