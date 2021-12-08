"Карантинные" 8 тысяч: Кабмин выплатит недополученные деньги ошибшимся с реквизитами весной

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Застрахованным лицам, которые подавали заявки на получение пособия в 8 тыс грн в апреле-мае 2021 года, но не получили его из-за неверно указанной информации о банковском счете, выплатят недополученные суммы.

Соответствующее постановление приняло правительство, передает пресс-служба Минсоцполитики.

"Застрахованным лицам, которые обращались по оформлению помощи в апреле-мае этого года в связи с введением в отдельных регионах "красного" уровня карантина, но не смогли получить помощь из-за неправильно указанных банковских реквизитов, предоставили возможность повторно обратиться через портал Дія для ее получения", - заявили в ведомстве.

"Информация о необходимости представления уведомления об уточнении реквизитов банковского счета для выплаты пособия поступит застрахованным лицам от Минцифры средствами портала Дія, в частности с использованием мобильного приложения портала Дія (Дія)", - добавили в пресс-службе.

После поступления соответствующего уведомления для получения пособия в размере 8000 гривен застрахованные лица смогут до 15 декабря этого года включительно сформировать и подать уведомление через Дію, указав правильные реквизиты банковского счета для выплаты 8000 грн.

Перечисление помощи будет производиться Ощадбанком на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, в котором открыт счет, указанный в уведомлении.

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Напоминаем:

В июне Пенсионный фонд завершил выплату финансовой помощи в размере 8 тыс грн ФОПам - в 2021 году успешно подали 337 946 заявок, по которым выплатили 2,7 млрд грн.

Сообщалось, что ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года, уже осуществили выплату госпомощи в размере 8 тыс грн на сумму 1,4 млрд грн.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Экономическая правда