В Дании пока не могут убить 17 млн ​​норок, нет законных оснований

Планы Дании по уничтожению всех 17 млн норок в стране после выявления у них мутированного штамма коронавируса столкнулись с юридическими препятствиями после того, как правительство признало, что у него нет законных оснований для этого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство меньшинства во вторник представит законопроект, чтобы быстро поддержать выбраковку, но оппозиция заявила, что не позволит документу обойти обычный 30-дневный законодательный процесс.

Оппозиционные партии заявляют, что отбраковку здоровых норок не надо было начинать до того, как были разработаны планы выплаты компенсаций владельцам и работникам примерно на 1080 норковых фермах.

Правительство заявило, что фермерам будет выплачена компенсация и что оно будет продолжать добиваться принятия закона как можно скорее.

Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, ранее объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 млн особей на 1080 фермах - после обнаружения мутации, которая может передаваться человеку.

Мутированный штамм вируса обнаружили минимум у 214 человек. После этого власти установили усиленные ограничения для региона на севере страны, где расположены большинство норковых ферм.

Случаи заражения норок коронавирусом, кроме Дании, были также в Нидерландах, Испании, Италии, США и Швеции.

Европейская правда