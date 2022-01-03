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Дания хочет перевести внутренние авиарейсы на "зеленое" топливо до 2030 года

Понедельник, 3 января 2022, 10:00
 
unsplash

Дания к 2030 году планирует отказаться от ископаемого горючего для внутренних авиаперелетов во исполнение своих климатических целей.

Об этом заявила премьер-министерка Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Bloomberg.

Так, страна планирует запуск первых внутренних рейсов, использующих зеленое топливо, не позднее 2025 года.

"Путешествовать – значит жить, и поэтому мы летаем. Но это вредит нашему климату. Мы хотим сделать полет зеленым", – рассказала чиновница в своей речи.

Она признала, что практических решений пока нет, в результате чего достичь цели будет сложно. В своем выступлении Фредериксен также пообещала модернизировать налоги на выбросы для бизнеса, чтобы гарантировать, что самые большие загрязнители платят самые высокие налоги.

Таким образом, Дания планирует достичь к 2030 году цели сократить выбросы углерода на 70% по сравнению с уровнем 1990 года.

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Напоминаем:

Нидерландская KLM выполнила коммерческий рейс Амстердам-Мадрид с использованием топлива, наполовину состоящего из синтетического.

Экономическая правда

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Дания авиаперевозки экология

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