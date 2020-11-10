У Данії поки не можуть знищити 17 млн норок, немає законних підстав

Плани Данії зі знищення всіх 17 мільйонів норок в країні після виявлення у них мутованого штаму коронавірусу зіткнулися з юридичними перешкодами після того, як уряд визнав, що у нього немає законних підстав для цього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд меншості у вівторок представить законопроєкт, щоб швидко підтримати вибракування, але опозиція заявила, що не дозволить документу обійти звичайний 30-денний законодавчий процес.

Опозиційні партії заявляють, що відбраковування здорової норки не треба було починати до того, як були розроблені плани виплати компенсації власникам і робітникам приблизно на 1100 норкових фермах.

Уряд заявив, що фермерам буде виплачена компенсація і що він буде продовжувати домагатися прийняття закону якомога швидше.

Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Мутований штам вірусу виявили у щонайменш 214 людей. Після цього влада встановила посилені обмеження для регіону на півночі країни, де розташовані більшість норкових ферм.

Випадки зараження норок коронавірусом, окрім Данії, були також в Нідерландах, Іспанії, Італії, США та Швеції.

Європейська правда