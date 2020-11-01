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Немецкий аэропорт-долгострой принял первых пассажиров

Воскресенье, 1 ноября 2020, 15:27
 

В Берлине началась эксплуатация аэропорта-долгостроя Берлин Бранденбург, новые воздушные ворота приняли первых пассажиров с опозданием в 9 лет.

Об этом сообщает avianews.

Издание сообщает, что возведение объекта сопровождалось громкими коррупционными скандалами и просчетами в различных системах, из-за чего конечная стоимость проекта выросла с 2 до 6 млрд евро.

На данный момент в Берлин Бранденбург полностью функционирует терминал 1 и 5, терминал 2 пока закрыт из-за падения пассажиропотока в связи с пандемией COVID-19. Ко всем комплексам курсируют городские автобусы и электрички.

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Германия авиа

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