Немецкий аэропорт-долгострой принял первых пассажиров

В Берлине началась эксплуатация аэропорта-долгостроя Берлин Бранденбург, новые воздушные ворота приняли первых пассажиров с опозданием в 9 лет.

Об этом сообщает avianews.

Издание сообщает, что возведение объекта сопровождалось громкими коррупционными скандалами и просчетами в различных системах, из-за чего конечная стоимость проекта выросла с 2 до 6 млрд евро.

На данный момент в Берлин Бранденбург полностью функционирует терминал 1 и 5, терминал 2 пока закрыт из-за падения пассажиропотока в связи с пандемией COVID-19. Ко всем комплексам курсируют городские автобусы и электрички.