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Німецький аеропорт-довгобуд прийняв перших пасажирів

Неділя, 1 листопада 2020, 15:27
 

У Берліні почалася експлуатація аеропорту-довгобуду Берлін Бранденбург, нові повітряні ворота прийняли перших пасажирів із запізненням в 9 років.

Про це повідомляє avianews.

Видання повідомляє, що зведення об'єкту супроводжувалося гучними корупційними скандалами і прорахунками в різних системах, через що кінцева вартість проекту зросла з 2 до 6 млрд євро.

На даний момент в Берлін Бранденбург повністю функціонує термінал 1 і 5, термінал 2 поки закритий через падіння пасажиропотоку у зв'язку з пандемією COVID-19.  

До всіх комплексам курсують міські автобуси і електрички.

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Німеччина авіа

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