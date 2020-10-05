Укргазбанк - лидер среди госбанков в реализации президентской программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Укргазбанк подписал кредитных соглашений на 1 миллиард грн по президентской программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как отмечается на сайте, большинство из которых именно инвестиционные кредиты (более 80%).

Сейчас государственный Укргазбанк занимает первую позицию среди госбанков и удерживает абсолютное лидерство в предоставлении инвесткредитов.

Об этом свидетельствует статистика Министерства финансов.

Как отмечают на сайте банк также активно поддерживает и молодых предпринимателей и их новейшие начинания: около 7 млн грн получили молодые бизнесмены на свои стартапы.

На рассмотрении еще 9 кредитных заявок от стартапов на сумму около 10 млн гривен.

Как получить кредит на стартап: потенциальный заемщик готовит бизнес-план, на основании которого специалисты Укргазбанка оценивают кредитные риски.

Но даже в составлении этого плана банк помогаем будущим предпринимателям - предоставляем консультации и необходимые учебные материалы.

Они разработаны Международной организацией труда для украинских предпринимателей и владельцев малого бизнеса при поддержке правительства Дании, основанные на 25-летнем опыте работы в 100 странах мира.

Напомним, что первым в Украине стартапом, который получил доступный кредит на свой бизнес, стал эко-предприниматель из Хмельницкого. Его идея - производство разжигателя огня из древесной шерсти.

А Укргазбанк, как первый эко-банк страны, активно поддерживает производства таких продуктов, не загрязняющих окружающую нас среду.

В целом финансирование было предоставлено таким сферам деятельности: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность.