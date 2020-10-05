Укргазбанк – лідер серед держбанків у реалізації президентської програми "Доступні кредити 5-7-9%"

Укргазбанк підписав кредитних угод на 1 мільярд грн за президентською програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Як зазначається на сайті, більшість з яких саме інвестиційні кредити (понад 80%).

Наразі державний Укргазбанк посідає першу позицію серед держбанків і утримує абсолютне лідерство у наданні інвесткредитів. Про це свідчить статистика Міністерства фінансів.

Як зазначають на сайті, банк також активно підтримує і молодих підприємців та їх новітні починання: близько 7 млн грн отримали молоді бізнесмени на свої стартапи.

На розгляді ще 9 кредитних заявок від стартапів на суму близько 10 млн гривень.

Як отримати кредит на стартап: потенційний позичальник готує бізнес-план, на підставі якого фахівці Укргазбанку оцінюють кредитні ризики.

Але навіть у складанні цього плану банк допомагає майбутнім підприємцям – надаємо консультації та необхідні навчальні матеріали.

Вони розроблені Міжнародною організацією праці для українських підприємців і власників малого бізнесу за підтримки уряду Данії, які ґрунтуються на 25-річному досвіді роботи в 100 країнах світу.

Нагадаємо, що першим в Україні стартапом, який отримав доступний кредит на свій бізнес, став еко-підприємець з Хмельницького. Його ідея – виробництво розпалювача вогню з деревної вовни.

А Укргазбанк, як перший еко-банк країни, активно підтримує виробництва таких продуктів, що не забруднюють наше довкілля.

Загалом фінансування було надано таким сферам діяльності: сільське господарство, переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність.