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Новый терминал аэропорта "Запорожье" заработает с понедельника

Пятница, 16 октября 2020, 16:46
 

Новый терминал международного аэропорта "Запорожье" заработает в понедельник 19 октября.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк в Facebook.

"Сегодня мы наконец получили сертификат, который позволяет открыть новый терминал Международного аэропорта" Запорожье ".

.. Уже с понедельника новый терминал начнет обслуживать внутренние рейсы, а через несколько дней принимать международные ", - пишет мэр города.

Экономическая правда

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