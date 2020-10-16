Новый терминал аэропорта "Запорожье" заработает с понедельника
Пятница, 16 октября 2020, 16:46
Новый терминал международного аэропорта "Запорожье" заработает в понедельник 19 октября.
Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк в Facebook.
"Сегодня мы наконец получили сертификат, который позволяет открыть новый терминал Международного аэропорта" Запорожье ".
.. Уже с понедельника новый терминал начнет обслуживать внутренние рейсы, а через несколько дней принимать международные ", - пишет мэр города.
Экономическая правда
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