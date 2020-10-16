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Новий термінал аеропорта "Запоріжжя" запрацює з понеділка

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 16:46
 

Новий термінал міжнародного аеропорту "Запоріжжя" запрацює у понеділок 19 жовтня.

Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook.

"Сьогодні ми нарешті отримали сертифікат, який дозволяє відкрити новий термінал Міжнародного аеропорту "Запоріжжя"

...Вже з понеділка новий термінал розпочне обслуговувати внутрішні рейси, а за кілька днів прийматиме міжнародні", - пише мер міста.

Економічна правда

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