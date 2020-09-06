МИД Германии: завершение Nord Stream 2 может быть связано с расследованием Россией дела Навального

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

Об этом сообщает DW.

"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по" Северному потоку - 2", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag.

В то же время министр предупредил, если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, связанных с расследованием возможного отравления Навального, Берлину "придется провести консультации с партнерами по поводу ответа" Москве.

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Мас.

Напоминаем:

20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком"

В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.