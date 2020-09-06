МЗС Німеччини: завершення Nord Stream 2 може бути пов'язане з розслідуванням Росією справи Навального

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.

Про це повідомляє DW.

"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку - 2", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

Водночас міністр попередив, якщо в найближчі кілька днів з російської сторони не буде жодних дій, пов'язаних з розслідуванням можливого отруєння Навального, Берліну "доведеться провести консультації з партнерами з приводу відповіді" Москві.

"Якщо ми замислюємося про санкції, то вони повинні бути якомога більш адресними", - підкреслив Мас.

Нагадуємо:

20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації, – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".

2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".

У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено на 93,5%.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.