МЗС Німеччини: завершення Nord Stream 2 може бути пов'язане з розслідуванням Росією справи Навального
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.
Про це повідомляє DW.
"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку - 2", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.
Водночас міністр попередив, якщо в найближчі кілька днів з російської сторони не буде жодних дій, пов'язаних з розслідуванням можливого отруєння Навального, Берліну "доведеться провести консультації з партнерами з приводу відповіді" Москві.
"Якщо ми замислюємося про санкції, то вони повинні бути якомога більш адресними", - підкреслив Мас.
Нагадуємо:
20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації, – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".
У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено на 93,5%.
20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.
Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.
У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.
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