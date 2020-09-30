Кабмин одобрил три соглашения с Еврокомиссией на сумму 60 млн евро

Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений с Европейской комиссией, которые предусматривают получение 60 млн евро для помощи малому и среднему бизнесу.

Соответствующие распоряжения были приняты на сегодняшнем заседании правительства, сообщает "Европейская правда".

Соглашение о финансировании мероприятий в рамках программы "Климатический пакет для стабильной экономики: (САSЕ) в Украине" - предусматривает привлечение помощи ЕС для реализации мероприятий, предусмотренных документом, в объеме 10 миллионов евро.

Соглашение о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы" - предусматривает привлечение помощи ЕС в объеме 30 миллионов евро. Деньги будут направлены на помощь украинским регионам, в том числе на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса.

В рамках соглашения о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" планируется привлечь от ЕС еще 20 млн евро.

Европейская правда