Все разделы
Укр / Рус

Кабмин одобрил три соглашения с Еврокомиссией на сумму 60 млн евро

Среда, 30 сентября 2020, 16:08
 

Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений с Европейской комиссией, которые предусматривают получение 60 млн евро для помощи малому и среднему бизнесу.

Соответствующие распоряжения были приняты на сегодняшнем заседании правительства, сообщает "Европейская правда".

Соглашение о финансировании мероприятий в рамках программы "Климатический пакет для стабильной экономики: (САSЕ) в Украине" - предусматривает привлечение помощи ЕС для реализации мероприятий, предусмотренных документом, в объеме 10 миллионов евро.

Соглашение о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы" - предусматривает привлечение помощи ЕС в объеме 30 миллионов евро. Деньги будут направлены на помощь украинским регионам, в том числе на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса.

В рамках соглашения о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" планируется привлечь от ЕС еще 20 млн евро.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин Еврокомиссия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин продлил на год программу "теплых" кредитов 30 сентября 2020, 15:52
Кабмин утвердил план по повышению качества мобильной связи на 2021-2022 годы 30 сентября 2020, 15:15
Начался процесс создания единых юрлиц для Гостаможни и Налоговой 30 сентября 2020, 14:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!