Микитасю объявили еще одно подозрение – за сделку с "Энергоатомом"

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему народному депутату Максиму Микитасю о подозрении по факту того, что в 2017 году подразделение НАЭК "Энергоатом" заключило договор на 929 млн грн с подконтрольной ему компанией, за что чиновник госпредприятия получил квартиры.

Источник: НАБУ, которое не называет имени подозреваемого, но приводит обстоятельства, указывающие на него

Детали: 28 сентября детективы НАБУ под процессуальным руководством САП "сообщили народному депутату Украины VIII созыва и заместителю генерального директора обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом" о подозрении в совершении уголовного коррупционного правонарушения, связанного с предоставлением и получением неправомерной выгоды".

По данным следствия, чиновник обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", злоупотребляя своим служебным положением, в 2017 году заключил с компанией, подконтрольной бывшему народному депутату, договор на 929 млн грн.

Согласно ему, эта компания должна была построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн.

Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

С тех пор в течение 2017-2019 годов чиновник "Энергоатома" безвозмездно получил от другой компании, также подконтрольной бывшему народному депутату, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн. По версии следствия, это неправомерная выгода.

Действия бывшего народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), должностного лица "Энергоатома" – по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения и получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2020 года.

НАБУ отмечает: это – второй эпизод вскрытых НАБУ и САП коррупционных злоупотреблений при участии нардепа. Ранее детективы установили причастность этого лица к завладению имуществом Национальной гвардии более чем 81 млн грн. Расследование этого эпизода завершено.

Напомним: Год назад Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении бывшему нардепу, бизнесмену Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Речь шла о завладении недвижимостью Нацгвардии в сговоре Микитася с бывшим командующим НГУ.

В 2017 году тендер НАЭК "Энергоатом" на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива выиграло ООО "СК Укрстроймонтаж", конечным бенефициаром которого с долей 99% является Наталья Микитась, жена Максима Микитася.

Украинская правда