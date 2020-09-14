Сделка года: Nvidia купила разработчика процессоров Arm за 40 миллиардов долларов 

14 сентября американская компания Nvidia подписала договор о выкупе бизнеса Arm у компании Softbank за 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает ain.ua

Это рекордная сделка 2020-го года.

Nvidia никогда не платила настолько значительные суммы за поглощения, а Arm никогда не оценивался так дорого

Softbank получит $21,5 млрд акциями Nvidia, еще $12 млрд — наличкой. Еще порядка $5 млрд Softbank получит акциями или наличкой за выполнения Arm поставленных целей, а $1,5 млрд уйдет сотрудникам.

Softbank купила Arm в 2016-ом за $32 млрд.

Отметим, что после череды инвестиционных неудач, среди которых провальный WeWork, компания нуждалась в дополнительных денежных средствах.

За последние четыре года стоимость акций Nvidia выросла в 10 раз, капитализация превысила $300 млрд. За это же время, как видно по условиям

сделки, Arm выросла лишь на 25%.

Считается, что сделка позволит укрепить позиции каждой из компаний за счет обмена опытом и технологий. И хотя Arm останется отдельным подразделением со своей штаб-квартирой и менеджментом, теперь это часть огромной Nvidia.

Как пишет американский Forbes, Nvidia-Arm теперь может работать практически во всех сегментах рынка: дата-центры, компьютеры, смартфоны, IoT, графика и т.д. В Nvidia уже заявили, что начнут вкладывать еще больше в R&D.

Сейчас на утверждение сделки заложено около 18 месяцев. За это время соглашение должны проверить чиновники из Китая, США, Великобритании и ЕС согласно антимонопольному законодательству.

После превращения Nvidia и Arm в одного игрока — это будет огромная компания с контролем создания чипов в абсолютно разных областях.

Крупные технологические компаниями, которые являются клиентами Nvidia и Arm, теперь по сути будут зависеть от одного игрока. В свое время по причине возможного антимонопольного разбирательства от покупки Arm отказалась компания Apple, которой сделку принесла команда Softbank.

В Nvidia уверены в успехе сделки. В компании заявили, что не будут менять или мешать развитию бизнеса Arm и сосредоточены на том, чтобы получить больше клиентов, а не потерять тех, кто уже есть.