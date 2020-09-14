Угода року: Nvidia купила розробника процесорів Arm за 40 мільярдів доларів

14 вересня американська компанія Nvidia підпиcала угоду про викуп бізнесу Arm у компанії Softbank за 40 мільярдів доларів.

Про це повідомляє ain.ua.

Це рекордна угода 2020-го року.

Nvidia ніколи не платила настільки значні суми за поглинання, а Arm ніколи не оцінювався так дорого.

Softbank отримає $21,5 млрд акціями Nvidia, ще $ 12 млрд - готівкою.

Ще близько $5 млрд Softbank отримає акціями або готівкою за виконання Arm поставлених цілей, а $ 1,5 млрд піде співробітникам.

Softbank купила Arm в 2016-му за $32 млрд.

Відзначимо, що після низки інвестиційних невдач, серед яких провальний WeWork, компанія потребувала додаткових коштах.

Водночас, за останні чотири роки вартість акцій Nvidia зросла в 10 разів, капіталізація перевищила $300 млрд. За цей же час, як видно за умовами угоди, Arm зросла лише на 25%.

Вважається, що угода дозволить зміцнити позиції кожної з компаній за рахунок обміну досвідом і технологій.

І хоча Arm залишиться окремим підрозділом зі своєю штаб-квартирою і менеджментом, тепер це частина величезної Nvidia. Як пише американський Forbes, Nvidia-Arm тепер може працювати практично у всіх сегментах ринку: дата-центри, комп'ютери, смартфони, IoT, графіка і т.д.

У Nvidia вже заявили, що почнуть вкладати ще більше в R&D.

Зараз на затвердження угоди закладено близько 18 місяців. За цей час її повинні перевірити чиновники з Китаю, США, Великобританії і ЄС відповідно до антимонопольного законодавства.

Після перетворення Nvidia і Arm в одного гравця - це буде величезна компанія з контролем створення чіпів в абсолютно різних областях.

Великі технологічні компаніями, які є клієнтами Nvidia і Arm, тепер по суті будуть залежати від одного гравця.

Свого часу через можливе антимонопольного розгляду від покупки Arm відмовилася компанія Apple, якій угоду принесла команда Softbank.

У Nvidia впевнені в успіху угоду. У компанії заявили, що не будуть змінювати або заважати розвитку бізнесу Arm і зосереджені на тому, щоб отримати більше клієнтів, а не втратити тих, хто вже є.