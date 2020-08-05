Паромная переправа на границе Украины и Румынии начнет работать с 10 августа

Румыния подтвердила начало работы пункта пропуска Орловка (Украина) - Исакча (Румыния) с 10 августа.

Об этом объявил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, сообщает "Европейская правда".

"Подтверждаю официально, сегодня, 5 августа, получена дипломатическая нота МИД Румынии, согласно которой румынская сторона подтвердила начало работы пункта пропуска Орловка (Украина) - Исакча (Румыния) с 10 августа 2020 года", - написал Димчогло на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что пока переправа будет работать только для грузовых автомобилей.

Паромная переправа Орловка - Исакча, которая соединит по реке Дунай Украину и Румынию, проходила тестовые испытания еще в сентябре 2019 года.

Планируется, что паромная переправа обеспечит прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз. Благодаря реализации проекту путь сократится до 200 км, а время оформления грузов - на 10-12 часов.

Полное открытие переправы ожидается после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии. Предполагается, что на переправе будут работать четыре парома.

Строительство переправы, которое формально началось еще в 2015 году, когда были подписаны соответствующие документы с руководством Румынии, несколько раз задерживалось из-за бюрократических проволочек, в основном, со стороны зарубежных партнеров.

Переправа построена в самом узком месте Дуная - ширина реки здесь не превышает 900 метров. Стоимость проекта составляет 12 млн евро. Его финансируют две частные компании.

Европейская правда