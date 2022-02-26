Международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитные рейтинги Украины и РФ.

Как отмечается на сайте агентства, оно снизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВОВ- до BB+, Украины – с B до B-.

S&P сослался на уже введенные санкции против России и ожидания новых.

При этом рейтинг РФ находится в списке под наблюдением, что означает возможность дальнейшего снижения в ближайшие 90 дней.

Объясняя свое решение, в S&P заявили, что вводимые против Москвы санкции могут иметь вторичные эффекты, в том числе удар по доверию в частном секторе и проблемы с финансовым сопровождением российской внешней торговли. В свою очередь, контрмеры России на новые санкции могут сорвать ее платежи по внешнему долгу.

В министерстве финансов России заявили, что решение S&P вызвано "геополитическими факторами".

Рейтинг Украины опустился с "B" в "B-" из-за вторжения РФ.

По мнению S&P, военная агрессия России создает риски экономического роста, финансовой стабильности и государственных финансов Украины.

Как и в случае с Россией, долгосрочный кредитный рейтинг Украины размещен в списке CreditWatch.

В ближайшие 90 дней могут снова снизить рейтинги страны в случае, если "многочисленные факторы неопределенности, связанные с военным конфликтом, значительно ослабят внешнюю ликвидность Украины, ее финансовую систему или административные возможности правительства".

Напомним:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "B" до "CCC".