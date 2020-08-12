Аграрии уменьшили прогноз на урожай кукурузы на 2,5 миллиона тонн
Украинская зерновая ассоциация уменьшила текущий прогноз урожая кукурузы до 36.4 млн т по сравнению с предыдущим июльским прогнозом урожая в 38.9 млн т.
Об этом сообщает пресс-служба УЗА.
Уменьшение прогнозируемого объема урожая кукурузы объясняется слишком сухой погодой, наблюдается последние несколько недель по всей Украине, что негативно влияет на вегетацию и урожайность кукурузы.
В этих условиях, аналитики УЗА прогнозируют, что экспорт кукурузы при таком урожае составит 31 млн т, что на 2 млн т меньше предыдущего прогноза.
УЗА предоставит обновленный прогноз валового сбора урожая 2020/2021 МГ в своем отчете в конце августа 2020 года.
Экономическая правда
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