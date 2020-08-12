Аграрії зменшили прогноз на врожай кукурудзи на 2,5 мільйона тонн

Українська зернова асоціація зменшила поточний прогноз врожаю кукурудзи до 36,4 млн т у порівнянні з попереднім липневим прогнозом врожаю в 38,9 млн т.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

Зменшення прогнозованого обсягу врожаю кукурудзи пояснюється надто сухою погодою, яка спостерігається останні кілька тижнів по всій Україні, що негативно впливає на вегетацію та врожайність кукурудзи.

За цих умов, аналітики УЗА прогнозують, що експорт кукурудзи при такому врожаї сягне 31 млн т, що на 2 млн т менше від попереднього прогнозу.

УЗА надасть оновлений прогноз валового збору врожаю 2020/2021 МР у своєму звіті наприкінці серпня 2020 року.

Економічна правда

Аграрии уменьшили прогноз на 2,5 миллиона тонн на урожай кукурузы

Украинская зерновая ассоциация уменьшила текущий прогноз урожая кукурузы до 36.4 млн т по сравнению с предыдущим июльским прогнозом урожая в 38.9 млн т.

Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

Уменьшение прогнозируемого объема урожая кукурузы объясняется слишком сухой погодой, наблюдается последние несколько недель по всей Украине, что негативно влияет на вегетацию и урожайность кукурузы.

В этих условиях, аналитики УЗА прогнозируют, что экспорт кукурузы при таком урожае составит 31 млн т, что на 2 млн т меньше предыдущего прогноза.

УЗА предоставит обновленный прогноз валового сбора урожая 2020/2021 МГ в своем отчете в конце августа 2020 года.