Журналисты продолжат судиться с Гладковским относительно скандального сюжета об оборонке

Журналист Денис Бигус обжалует решение Подольского районного суда Киева, признавшего недостоверным и нарушающим личные неимущественные права сына бившего секретаря СНБО Игоря Гладковского, видеосюжет о хищениях в оборонной промышленности.

Источник: заявление Бигуса на сайте Вihus.info

Прямая речь: "Поздравляю вас, Игорь, с победой в первой инстанции. Мы все знаем, что Подольский суд не самый дорогой суд. Встретимся в апелляции".

Детали: Он также добавил, что переписка с телефонов главных фигурантов схемы разворовывания в оборонной сфере была не только у них.

По словам Бигуса, он случайно наткнулся на сайт, на котором неизвестные люди выложили переписку с телефонов фигурантов расследования "Армия. Друзья. Бабки".

На этом сайте содержатся все те же переписки в мессенджере WhatsApp, которые получили в свое время и журналисты, но в более удобной для прочтения форме.

Бигус напомнил, что расследование "Наших грошей" было опубликовано в прошлом году. В нем говорилось о коррупции в оборонном комплексе и о причастности к ней Игоря Гладковского, сына тогдашнего заместителя секретаря СНБО, друга и бизнес-партнера президента Порошенко – Олега Гладковского.

В частности, в расследовании были процитированы переписки главных фигурантов схемы, дамп из телефонов которых редакция получила от анонимного источника.

Со времени публикации расследования, несмотря на многочисленные просьбы, его авторы не публиковали полный дамп переписок с целью защиты источника.

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Напомним:

Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО.

Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки. После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

В фабуле речь идет о "физических лицах", которым подконтрольные названные журналистами (и давно уже известные правоохранителям) компании, "с привлечением должностных лиц" СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов на "Кузне на Рыбальском" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 млн гривен".

Украинская правда