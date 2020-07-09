Журналісти продовжать судитися із Гладковським щодо скандального сюжету про оборонку

Журналіст Денис Бігус оскаржить рішення Подільського районного суду Києва, який визнав недостовірним та таким, що порушує особисті немайнові права сина екссекретаря РНБО Ігоря Гладковського, відеосюжет про розкрадання в оборонній промисловості.

Джерело: заява Бігуса на сайті Вihus.info

Пряма мова: "Вітаю вас, Ігоре, з перемогою у першій інстанції. Ми всі знаємо, що Подільський суд не найдорожчий суд. Зустрінемось в апеляції".

Деталі: Він також додав, що переписка з телефонів головних фігурантів схеми розкрадення в оборонній сфері була не тільки у них.

За словами Бігуса, він випадково натрапив на сайт, на якому невідомі люди виклали листування з телефонів фігурантів розслідування "Армія. Друзі. Бабки".

На цьому сайті містяться всі ті ж переписки в месенджері WhatsApp, які отримали свого часу і журналісти, але у зручнішій для прочитання формі.

Бігус нагадав, що розслідування "Наших грошей" було опубліковане минулого року. У ньому йшлося про корупцію в оборонному комплексі та про причетність до неї Ігоря Гладковского, сина тодішнього заступника секретаря РНБО, друга і бізнес-партнера президента Порошенка – Олега Гладковського.

Зокрема у розслідуванні були процитовані переписки головних фігурантів схеми, дамп із телефонів котрих редакція отримала від анонімного джерела.

З часу публікації розслідування, попри численні прохання, його автори не публікували повний дамп переписок з огляду на захист джерела.

Що було раніше: 3 липня Подільський районний суд м. Києва визнав недостовірним і таком, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського, відеосюжет стосовно розкрадань у оборонній промисловості (т.з "справа Свинарчуків).

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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Нагадаємо:

Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.

Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.

За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор . Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі. Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

У фабулі йдеться про "фізичних осіб", яким підконтрольні названі журналістами (і давно вже відомі правоохоронцям) компанії, "із залученням посадових осіб" РНБО, Міноборони, "Укроборонпрому", державних оборонних заводів на "Кузні на Рибальському" заволоділи бюджетними коштами "орієнтовно у розмірі 250 мільйонів гривень".

Українська правда