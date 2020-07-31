Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

31 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:55 установились на уровне 27,70 - 27,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,70 - 27,73 гривни;

Евро - 32,81 - 32,85 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,76 гривни. Евро покупают по 32,27 гривни, продают по 32,90 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,66 гривни, евро - 32,43 - 32,65 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,60 - 27,67 гривни, евро - 32,45 - 32,67 гривни.

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 31 июля на уровне 27,69 гривни.

31 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,73 гривни.

30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,73 гривни.

30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,62 - 27,64 гривни.