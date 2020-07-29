ЛУН запустил сайт, где можно следить за пробками и качеством воздуха

Компания ЛУН на сайте ЛУН Місто запустила информеры с индексами Киева.

В реальном времени можно следить за качеством воздуха, уровнем заторов и температурой за окном.

Многие люди каждое утро смотрят прогноз погоды, но качество воздуха и трафик не менее важны.

Поэтому все эти показатели вывели на один сайт — https://misto.lun.ua/.

Данные о качестве воздуха ЛУН получает благодаря собственной сети измерителей чистоты воздуха Киева и пригорода.

Работу над сетью начали год назад вместе с командой с Факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем КНУ Шевченко.

Станции для сети разработали сами. Устройства мониторят концентрацию мелкодисперсной пыли — PM 2,5 и PM 10, а также температуру и влажность.

Мелкодисперсная пыль может провоцировать сердечно-сосудистые и респираторе заболевания (а кому это надо во время ковида?).

Когда концентрация этих частиц высокая, не стоит открывать окна и гулять по улице, особенно с детьми.

Данные о трафике информеры получают благодаря сервису Traffic Index от TomTom. Сервис определяет потери времени в пути.

Если показатель, например, 80%, то трафик на дорогах Киева очень плотный и, чтобы доехать из пункта А в пункт Б, надо потратить на 80% времени больше чем без пробок.

Разобраться с показателями помогают цветовые индикаторы: зеленый — хорошо, красный — плохо, желтый — более-менее.