ЛУН запустив сайт, де можна слідкувати за заторами і якістю повітря

Компанія ЛУН на сайті ЛУН Місто запустила інформери з індексами Києва. У реальному часі можна слідкувати за якістю повітря, рівнем заторів та температурою за вікном.

Багато людей щоранку дивляться прогноз погоди, але ж якість повітря та трафік не менш важливі. Тому всі ці показники вивели на один сайт — https://misto.lun.ua/.





Дані про якість повітря ЛУН отримує завдяки власній мережі вимірювачів чистоти повітря Києва та передмістя.

Роботу над нею розпочали рік тому разом із командою з Факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ Шевченка. Станції для мережі розробили власноруч.

Пристрої моніторять концентрацію дрібнодисперсного пилу — PM 2,5 та PM 10, а також температуру та вологість. Дрібнодисперсний пил може провокувати серцево-судинні та респіраторі захворювання (а кому це треба під час ковіду?).

Коли концентрація цих часточок висока, не варто відчиняти вікна та гуляти вулицею, особливо з дітьми.

Дані про трафік інформери отримують завдяки сервісу Traffic Index від TomTom. Сервіс визначає втрати часу у дорозі.

Якщо показник, наприклад, 80%, то трафік на дорогах Києва дуже щільний і, щоб доїхати з пункту А у пункт Б, треба витратити на 80% часу більше ніж без заторів.

Розібратися з показниками допомагають колірні індикатори: зелений — добре, червоний — погано, жовтий — більш-менш.