Украинская платформа Liki24 вышла на польский рынок

Украинская платформа для поиска и доставки медикаментов Liki24.com начала работать в Варшаве.

Об этом сообщили основатели платформы в комментарии для ain.ua.

"Мы начали анализировать рынок Польши в 2019 году — активно ездили по городам, смотрели как работают аптеки, изучали поведение и привычки потребителей. Активные работы по запуску начали в мае 2020 года.

Мы поставили себе цель — выполнять первые заказы в Польше в июле, и уже достигли ее", - сообщают в компании.

Доставка для польских потребителей будет стоит 10 злотых (около 75 грн), на выбор есть 3 временных промежутка для оформления доставки — утро, день и вечер.

В Польше Liki24.com работает в тестовом режиме без запуска активной медийной компании, в планах компании есть расширении на другие города Польши и другие страны.





