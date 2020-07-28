Українська платформа Liki24 вийшла на польський ринок

Українська платформа для пошуку і доставки медикаментів Liki24.com почала працювати у Варшаві.

Про це повідомили засновники платформи в коментарі для ain.ua.

"Ми почали аналізувати ринок Польщі в 2019 році - активно їздили по містах, дивилися як працюють аптеки, вивчали поведінку і звички споживачів. Активні роботи по запуску почали в травні 2020 року.Ми поставили собі за мету - виконувати перші замовлення в Польщі в липні, і вже досягли її ", - повідомляють в компанії.

Доставка для польських споживачів буде коштувати 10 злотих (близько 75 грн), на вибір є 3 тимчасових проміжки для оформлення доставки - ранок, день і вечір.

У Польщі Liki24.com працюють в тестовому режимі без запуску активної медійної компанії, в планах компанії є розширення на інші міста Польщі та інших країн.