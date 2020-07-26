Дания приостановила строительство "Северного потока-2"
Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, поэтому строительство российского газопровода "Северный поток-2" смогут возобновить не раньше сентября.
Источник: Deutsche Welle со ссылкой на издание Die Neue Zürcher Zeitung
Детали: Российские трубоукладчики уже два месяца не могут возобновить строительство газопровода "Северный поток-2" в датских водах из-за решения властей Дании.
Восстановиться работы смогут только по истечении периода нереста трески - ориентировочно, в сентябре.
Строительство "Северного потока-2" в настоящее время приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков.
Российский трубоукладчик "Академик Черский", который должен возобновить строительство газопровода, прибыл из российской Находки в немецкий порт Мукран на острове Рюген еще в мае. Однако из-за того, что работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны было затоплено множество боеприпасов, судну нужно было специальное разрешение, поскольку работы возможны только со стоянкой на якоре. В начале июля власти Дании одобрили завершение проекта с якорным позиционированием, однако приступить к прокладке "Академик Черский" не смог - на этот раз из-за природоохранных соображений.
Второй трубоукладчик "Фортуна", которому Дания разрешила достраивать "Северный поток-2", 9 июля ушел под загрузку в немецкий порт Росток.
Через датские воды на юго-восток от острова Борнхольм должны быть проложены последние 120 километров газопровода.
Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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