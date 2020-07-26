Данія призупинила будівництво "Північного потоку-2"

Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, тому будівництво російського газогону "Північний потік-2" зможуть відновити не раніше вересня.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на видання Die Neue Zürcher Zeitung

Деталі: Російські трубоукладачі вже два місяці не можуть відновити будівництво газопроводу "Північний потік-2" в данських водах через рішення влади Данії.

Відновитися роботи зможуть тільки після закінчення періоду нересту тріски - орієнтовно, у вересні.

Будівництво "Північного потоку-2" на даний час припинено через санкції США щодо європейських підрядників.

Російський трубоукладач "Академік Черський", який має відновити будівництво газогону, прибув з російської Находки у німецький порт Мукран на острові Рюген ще у травні. Однак через те, що роботи ведуться в районі, де під час Другої світової війни було затоплено безліч боєприпасів, судну був необхідний спеціальний дозвіл, оскільки роботи можливі лише зі стоянкою на якорі. На початку липня влада Данії схвалили завершення проєкту з якірним позиціюванням, однак приступити до прокладання "Академік Черський" не зміг - на цей раз з природоохоронних міркувань.

Другий трубоукладач "Фортуна", якому Данія дозволила добудовувати "Північний потік-2", 9 липня пішов під завантаження в німецький порт Росток. Через данські води на південний схід від острова Борнхольм повинні бути прокладені останні 120 кілометрів газопроводу.

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Українська правда