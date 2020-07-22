Авиакомпании просят ЕС и США наладить тестирование пассажиров и разрешить поездки

Авиакомпании призывают ЕС и США создать совместную систему тестирования пассажиров, чтобы снова разрешить трансатлантические поездки.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, соответствующее письмо ряд компаний направили вице-президенту США Майку Пенса и еврокомиссару по внутренним делам Ивле Йоханссон.

Среди подписантов обращения, которое появилось во вторник - British Airways - American Airlines, United Airlines и Lufthansa.

Руководители компаний пишут, что в случае создания совместной системы тестирования авиапассажиров возможно будет ослабить действующие ограничения на пересечение границ.

"Учитывая важность трансатлантических перелетов для глобальной экономики и экономического восстановления нашего бизнеса, мы считаем, что критически важно найти способ снова открыть авиаперелеты между США и Европой, - отмечают в письме.

Для граждан/резидентов США въезд в ЕС остается закрытым, как и для граждан ЕС - в США, за исключением отдельных категорий.