Испания 15 миллиардов евро убытков для туризма из-за пандемии

Новая статистика в Испании показывает, что вспышка коронавируса стоила ключевому туристическому сектору страны более 15 млрд евро в течение двух месяцев.

Об этом сообщает Associated Press.

Цифры, опубликованные в четверг официальным агентством статистики Испании, показали, что в мае количество иностранных туристов, прибывших в страну, равно нулю.

То же самое было и в апреле, когда Испания закрыла свои границы с середины марта до 21 июня, чтобы бороться с распространением COVID-19.

В апреле и мае прошлого года 15 млн туристов в среднем тратили более 1000 евро каждый.

Туризм является одним из основных секторов экономики Испании. Власти надеются спасти часть летнего сезона, поощряя иностранных гостей приезжать.

В Испании 21 июня завершилась действие чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Тогда же Испания открыла границы со странами-членами Европейского Союза.

Европейская правда