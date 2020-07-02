Іспанія отримала 15 мільярдів збитків для туризму через пандемію
Нова статистика в Іспанії показує, що спалах коронавірусу коштував ключовому туристичного сектору країни понад 15 мільярдів євро протягом двох місяців.
Про це повідомляє Associated Press.
Цифри, опубліковані в четвер офіційним агентством статистики Іспанії, показали, що в травні кількість іноземних туристів, що прибули в країну, дорівнювало нулю.
Те ж саме було і в квітні, коли Іспанія закрила свої кордони з середини березня до 21 червня, щоб боротися з поширенням COVID-19.
У квітні і травні минулого року 15 мільйонів туристів в середньому витрачали понад 1000 євро кожен.
Туризм є одним з основних секторів економіки Іспанії. Влада сподівається врятувати частину літнього сезону, заохочуючи іноземних гостей приїжджати.
В Іспанії 21 червня завершилася дія надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу. Тоді ж Іспанія відкрила кордони з країнами-членами Європейського Союзу.
Читайте також: "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua