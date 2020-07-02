Іспанія отримала 15 мільярдів збитків для туризму через пандемію

Нова статистика в Іспанії показує, що спалах коронавірусу коштував ключовому туристичного сектору країни понад 15 мільярдів євро протягом двох місяців.

Про це повідомляє Associated Press.

Цифри, опубліковані в четвер офіційним агентством статистики Іспанії, показали, що в травні кількість іноземних туристів, що прибули в країну, дорівнювало нулю.

Те ж саме було і в квітні, коли Іспанія закрила свої кордони з середини березня до 21 червня, щоб боротися з поширенням COVID-19.

У квітні і травні минулого року 15 мільйонів туристів в середньому витрачали понад 1000 євро кожен.

Туризм є одним з основних секторів економіки Іспанії. Влада сподівається врятувати частину літнього сезону, заохочуючи іноземних гостей приїжджати.

В Іспанії 21 червня завершилася дія надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу. Тоді ж Іспанія відкрила кордони з країнами-членами Європейського Союзу.

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Європейська правда