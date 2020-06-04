Межбанк: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро

4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,66 - 26,68 гривни;

Евро - 30,01 - 30,04 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,59 - 26,81 гривни. Евро покупают по 29,52 гривни, продают по 29,98 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,63 - 26,71 гривни, евро - 29,61 - 29,71 гривни.

Напомним:

4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 июня на уровне 26,75.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,96 гривни (на 3 июня - 29,92 гривни).

Экономическая правда