Міжбанк: гривня зміцнилась до долара, але послабла до євро
4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,66 - 26,68 гривні;
Євро – 30,01 - 30,04 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,59 – 26,81 гривні. Євро купують по 29,52 гривні, продають по 29,98 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,63 - 26,71 гривні, євро - 29,61 - 29,71 гривні.
Нагадаємо:
4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 червня на рівні 26,75.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,96 гривні (на 3 червня - 29,92 гривні).
Економічна правда
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