Міжбанк: гривня зміцнилась до долара, але послабла до євро

4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,66 - 26,68 гривні;

Євро – 30,01 - 30,04 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,59 – 26,81 гривні. Євро купують по 29,52 гривні, продають по 29,98 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,63 - 26,71 гривні, євро - 29,61 - 29,71 гривні.

Нагадаємо:

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 червня на рівні 26,75.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,96 гривні (на 3 червня - 29,92 гривні).

Економічна правда