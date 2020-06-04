Курс валют на 4 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,70 - 26,72 гривни;
Евро - 29,92 - 29,94 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,61 - 26,84 гривни. Евро покупают по 29,53 гривни, продают по 29,99 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,67 - 26,92 гривни, евро - 29,62 - 29,76 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 июня на уровне 26,75.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,96 гривни (на 3 июня - 29,92 гривни).
Экономическая правда
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