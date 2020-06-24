С 26 июня "Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение со Львовом

С 26 июня во Львов начнут курсировать 4 пассажирских поезда. Ранее поезда курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, компания возобновляет рейсы поездов №743/744 Дарница, Киев - Львов, №715/716 Киев - Львов, №91/92 Киев - Львов и №12/11 Львов - Одесса.

"Сейчас мы заканчиваем работы по назначению указанных поездов и уже вскоре откроем продажа билетов ", - отметил и.о. главы УЗ Иван Юрик.

Поезд №743/744 Дарница, Киев - Львов будет отправляться со станции Дарница в 17:07, со станции Киев-Пассажирский в 17:33 и прибывать во Львов в 22:49. Обратное отправление из Львова в 6:02 и прибытия на станцию Киев-Пассажирский в 11:17, на станцию Дарница в 11:43. Во время следования предусмотрены остановки на таких станциях Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче.

Поезд №715/716 Киев - Львов будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:45. Обратное отправление в 16:12 и прибытие в Киев в 23:08. Остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь.

Поезд №91/92 Киев - Львов будет отправляться из Киева в 22:37 и прибывать во Львов в 6:26. Обратное отправление в 23:19 и прибытие в Киев в 6:49. Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Пидзамче.

Поезд №12/11 Львов - Одесса будет отправляться из Львова в 22:24 и прибывать в Одессу в 8:43. В обратном направлении отправление в 21:59 и прибытие во Львов в 08:04. Предусмотрены остановки на станциях Тернополь, Хмельницкий, Жмеринка.

Экономическая правда