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З 26 червня "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом

Середа, 24 червня 2020, 12:00
 

З 26 червня до Львова розпочнуть курсувати 4 пасажирські поїзди,  раніше потяги курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зокрема, компанія відновлює рейси поїздів №743/744 Дарниця, Київ — Львів, №715/716 Київ – Львів, №91/92 Київ — Львів та №12/11 Львів — Одеса. 

Наразі ми закінчуємо роботи щодо призначення зазначених поїздів та вже незабаром відкриємо продаж квитків", — зазначив в.о голови УЗ  Іван Юрик.

Поїзд №743/744 Дарниця, Київ — Львів вирушатиме зі станції Дарниця о 17:07, зі станції Київ-Пасажирський о 17:33 та прибуватиме до Львова о 22:49. Зворотно відправлення зі Львова о 06:02 та прибуття на станцію Київ-Пасажирський об 11:17, на станцію Дарниця об 11:43. Під час курсування передбачені зупинки на таких станціях: Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче.

Поїзд №715/716 Київ — Львів вирушатиме з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зворотно відправлення о 16:12 та прибуття до Києва о 23:08. Зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький та Тернопіль.

Поїзд №91/92 Київ — Львів вирушатиме з Києва о 22:37 та прибуватиме до Львова о 06:26. Зворотно відправлення о 23:19 та прибуття до Києва о 06:49. Під час слідування поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Підзамче.

Поїзд №12/11 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова о 22:24 та прибуватиме до Одеси о 08:43. У зворотному напрямку відправлення о 21:59 та прибуття до Львова о 08:04. Передбачені зупинки на станціях Тернопіль, Хмельницький, Жмеринка.

Економічна правда



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