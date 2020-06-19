Рада приняла закон о привлечении инвестиций и новых фининструментах

Верховная Рада приняла в целом проект закона об упрощении привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов №2284.

За соответствующее решение проголосовали 285 нардепов

Законопроект определяет правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков в Украине, осуществление профессиональной деятельности на указанных рынках, регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращения ценных бумаг, заключения и выполнения деривативных контрактов и сделок с ними.

Отмечается, что документ направлен на внедрение на рынках капитала Украины международной практики, в том числе последних законодательных изменений в Европейском Союзе

Законопроектом предусматривается изложение закона "О ценных бумагах и фондовом рынке" в новой редакции, а именно, а в виде закона "О рынках капитала и организованные товарные рынки" и изложения закона "О товарной бирже" в новой редакции с целью унификации подходов по государственному регулированию организованных товарных рынков.

В частности, в новой редакции закона о ценных бумагах предлагается расширить перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также введение нового вида ценных бумаг - депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное.

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Экономическая правда