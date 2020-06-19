Рада прийняла закон щодо залучення інвестицій та нових фінінструментів

Верховна Рада прийняла в цілому проект закону щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів №2284.

За відповідне рішення проголосували 285 нардепів

Законопроект визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.

Зазначається, що документ спрямований на впровадження на ринках капіталу України міжнародної практики, в тому числі останніх законодавчих змін в Європейському Союзі

Законопроектом передбачається викладення закону "Про цінні папери та фондовий ринок" у новій редакції, а саме, а у вигляді закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та викладення закону "Про товарну біржу" у новій редакції з метою уніфікації підходів щодо державного регулювання організованих товарних ринків.

Зокрема у новій редакції закону про цінні папери пропонується розширити перелік фінансових інструментів шляхом віднесення інструментів грошового ринку до фінансових інструментів, а також запровадження нового виду цінних паперів - депозитних сертифікатів банку, зелених облігацій, опціонних сертифікатів, депозитарних розписок тощо.

Читайте також: "Коронакриза" та запуск ринку деривативів: час подумати про перспективи

Економічна правда