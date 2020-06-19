Курс валют на 19 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

19 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,71 - 26,73 гривни;

Евро - 29,94 - 29,95 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,62 - 26,84 гривни. Евро покупают по 29,65 гривни, продают по 30,10 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,70 - 26,79 гривни, евро - 29,82 - 29,95 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 19 июня на уровне 26,76 гривни за доллар.

18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни за доллар.

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.