ВР приняла за основу проект закона об электронных коммуникациях: что он предусматривает

Верховная Рада приняла за основу законпроект №3014 об электронных коммуникациях, который, в частности, предусматривает снижение потенциально возможного давления на компании в этой сфере и уменьшения количества проверок.

Документ поддержали 248 нардепов.

Законопроектом предлагают уточнить терминологию в сфере электронных коммуникаций, а также - внедрить принцип минимально необходимого и предполагаемого регулирования отрасли, прозрачности, отсутствия дискриминации и технологической нейтральности.

Также предусматривается введение уведомительного принципа регистрации субъектов хозяйствования в этой сфере, консультации участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

Кроме этого, депутаты предлагают установить процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.

В документе также говорится о содействии эффективному инвестированию в расширение электронных коммуникационных сетей.

Также предусматривается введение универсальной услуги в сфере электронных коммуникаций, которая призвана обеспечить доступность для населения услуг предоставления доступа в интернет и голосовой связи.

В частности, универсальными услугами предлагают назначить услуги широкополосного доступа к сети интернет и голосовые электронные коммуникации в фиксированном месте.

Экономическая правда