ВР прийняла за основу проєкт закону про електронні комунікації: що він передбачає

Верховна Рада прийняла за основу законпроєкт №3014 про електронні комунікації, який, зокрема, передбачає зниження потенційно можливого тиску на компанії у цій сфері та зменшення кількості перевірок.

Документ підтримали 248 нардепів.

Законопроєктом пропонують уточнити термінологію у сфері електронних комунікацій, а також - впровадити принцип мінімально необхідного і передбачуваного регулювання галузі, прозорості, відсутності дискримінації та технологічної нейтральності.

Також передбачається введення повідомного принципу реєстрації суб'єктів господарювання у цій сфері, консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їхні інтереси.

Крім цього, депутати пропонують встановити процедуру подачі документів до регуляторного органу в електронному вигляді.

У документі також йдеться про сприяння ефективному інвестуванню у розширення електронних комунікаційних мереж.

Також передбачається введення універсальної послуги у сфері електронних комунікацій, яка покликана забезпечити доступність для населення послуг надання доступу до інтернету і голосового зв'язку.

Зокрема, універсальними послугами пропонують призначити: послуги широкосмугового доступу до мережі інтернет і голосові електронні комунікації в фіксованому місці.

Економічна правда