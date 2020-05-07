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Верланов подал в суд из-за увольнения

Четверг, 7 мая 2020, 17:55
 

Сергей Верланов, недавно уволенный с должности председателя Государственной налоговой службы, заявляет, что по этой причине подал в суд и требует восстановить в должности.

Источник: Верланов в Telegram

Прямая речь Верланов: "Вчера я подал иск в суд, в котором требую признать мое увольнение незаконным и восстановить меня в должности председателя ГНС. Буду и дальше бороться с произволом законными методами".

Предыстория:

24 апреля 2020 года правительство уволилоглаву Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Верланов называл эти два увольнения необоснованным "политическим решением".

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

Украинская правда

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