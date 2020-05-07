Верланов подав до суду через звільнення

Сергій Верланов, нещодавно звільнений із посади голови Державної податкової служби, заявляє, що з цієї причини подав до суду та вимагає поновити на посаді.

Джерело: Верланов у Telegram

Пряма мова Верланова: "Вчора я подав позов до суду, у якому вимагаю визнати моє звільнення незаконним та поновити мене на посаді голови ДПС. Буду і надалі боротися із свавіллям законними методами".

Передісторія:

24 квітня 2020 року уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Верланов називав ці два звільнення необгрунтованим "політичним рішенням".

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.