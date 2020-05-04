Тимошенко улучшила материальное положение на 150 миллионов гривень — декларация

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко внесла изменения в материальное положение и задекларировала почти 150 млн гривен.

Источник: сайт НАПК, Telegram-канал нардепа предыдущего созыва и журналиста "Украинской правды" Сергея Лещенко

Дословно Лещенко: "Тимошенко задекларировала, что 24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 миллионов 345 тысяч 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указано как "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования".

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Детали: Бывший нардеп добавил, что ему не удалось найти публичной информации о том, кто компенсировал деньги Тимошенко.

Лещенко также сообщил, что в 2019 году доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP декларировал депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко.

18 июля 2019 года Власенко указал получения "иностранного дохода" в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получения доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 млн.

Сейчас 150 млн грн - это более 5,5 млн долларов.

Напомним: