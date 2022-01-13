В НАПК объяснили, нужно ли декларировать "ковидную тысячу"

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Нацагентство по предотвращению коррупции объяснило, что "ководную тысячу" не нужно указывать в декларации как доход, в то же время следует указывать специальный счет.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

"Нужно ли указывать тысячу гривен как доход? Нет, ведь эти средства не являются доходом для целей декларирования.

Граждане смогут получить от государства денежную помощь в размере 1 тыс грн. Однако эти средства вакцинированные получат не наличными, а в качестве цифрового ваучера, который можно будет потратить только на определенный перечень услуг и товаров. К тому же, в случае, если лицо не использует их в течение 4 месяцев, они автоматически вернутся в государственный бюджет", - заявили в НАПК.

"Поскольку средства, полученные в рамках программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет, не будут облагаться налогом, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации", - добавили там.

В то же время, нужно декларировать специальный счет.

"Счет необходимо указать в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи".

Для гражданина, желающего поучаствовать в программе, будет открываться виртуальный счет. Если такой счет будет открыт в течение не менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать", - пояснили в ведомстве.

В НАПК отметили, что открытый текущий счет со специальным режимом использования для зачисления пособия в рамках программы "єПідтримка" закрывается банком (без заявления получателя помощи) через 4 месяца со дня зачисления помощи, независимо от факта его использования.

Кампания декларирования проходит до 31 марта 2022 года.

Напоминаем:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".

Сейчас это можно сделать только на цифровые карты, однако отдельные банки приступают к выдаче физических карт.

Потратить средства можно только на определенные категории, такие как кино, книги, спорт и т.д. Со второй половины января лицам старше 60 лет позволят потратить средства на приобретение лекарств.

Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. В ІІ-ІІІ квартале 2022 года также представят офлайн-механизм для людей, не имеющих смартфонов.

По программе "єПідтримки" украинцы потратили уже более 1 млрд грн, больше всего покупали книги и билеты в кино.

Экономическая правда