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Украине нужно 96 миллиардов на защиту от коронавируса

Вторник, 7 апреля 2020, 20:05

За две последние недели органы государственной власти на всех уровнях приобрели необходимые для борьбы с COVID-19 товары на сумму 954 млн грн, но для преодоления болезни и ее последствий Украине нужно еще 96 миллиардов.

Источник: сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Телеграмм

Детали: По его словам, больше всего закупались:

медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) – 190,15 млн грн;

медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) – 147,12 млн грн;

оборудование для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) – 116,04 млн грн.

 

Прямая речь: "Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусной угрозой. Верховная Рада должна поддержать #БюджетЧрезвічайнойСитуации (изменения в госбюджет - УП), чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн".

Украинская правда

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коронавирус правительство

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