COVID-19, миграция и социальное напряжение: в Давосе назвали главные риски для мира

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Мировой экономический форум назвал главным риском для мирового развития неравенство между богатыми и бедными странами, усилившееся вследствие пандемии.

Об этом говорится в отчете WEF о глобальных рисках.

Авторы утверждают, что неравномерное экономическое восстановление навредит сотрудничеству стран мира в борьбе с глобальными вызовами.

Активная вакцинация в богатых странах и быстрая цифровая трансформация будут способствовать их быстрому возвращению к допандемическим уровням. Ожидается, что они превысят свой допандемический рост на 0,9% в 2024 году.

На момент написания отчета, 50 стран вакцинировали от COVID-19 уже 70% населения и начали предлагать бустерную дозу.

Однако 52 беднейших страны, в которых проживает 20% населения мира, вакцинировали только 6% граждан. В перспективе появления новых, более заразных штаммов вируса уже имеющийся разрыв между богатыми и бедными странами может только углубиться.

Это же касается развивающихся стран. В отличие от богатых стран, в 2024 году они будут на 5,5% позади допандемических уровней.

Частью разницы в экономическом развитии будет переток инвестиций от невакцинированных в вакцинированные страны в попытках уменьшить инвестиционные риски.

Следствием такого разрыва может стать рост экономической миграции в мире. Такой риск признали главным в 13 странах, среди которых Украина, Эль Сальвадор, Армения и Венесуэла.

Однако в WEF считают, что несогласованность между ростом миграционного давления в странах, из которых выезжают граждане и барьеров в странах, в которые они направляются, может способствовать напряжению на международной арене. В худшем случае – спровоцировать гуманитарные кризисы.

Однако риском, который будет нависать над миром в перспективе как года, так и десяти, определяется социальная эрозия. Он значительно углубился в результате пандемии – главным риском его назвали 31 из 124 опрошенных стран.

Речь идет опять о неравенстве: экономическом, политическом, технологическом и интеграционном. Разрыв существовал и до пандемии, но ухудшился в последние два года. По данным Всемирного банка, 20% самых богатых людей мира в 2021 году восстановят свои финансовые потери. В то же время 20% беднейших только потеряют дополнительные 5% своего состояния.

К 2030 году 51 миллион человек будет жить в условиях критической нищеты. Разница в доходах, усугубляемая неравномерным экономическим восстановлением, рискует усилить поляризацию и возмущение в обществе.

Напоминаем:

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста глобальной экономики – банк ожидает замедления роста с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 и 3,2% в 2023 годах.

В мире миллиардеры суммарно нарастили 3,9 триллиона долларов состояния за март-декабрь 2020 года, столько же потратили страны Большой двадцатки на борьбу с коронавирусом.

Экономическая правда