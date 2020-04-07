Україні потрібно 96 мільярдів на захист від коронавірусу

За два останні тижні органи державної влади на всіх рівнях придбали необхідні для боротьби з COVID-19 товари на суму 954 млн грн, але для подолання хвороби і її наслідків Україні треба ще 96 мільярдів.

Джерело: повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Телеграм

Деталі: За його словами, найбільше закуповувалися:

- медичне обладнання (зокрема апарати ШВЛ, пульсоксиметри, монітори пацієнта тощо) — 190,15 млн грн;

- медичні матеріали (зокрема рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми тощо) — 147,12 млн грн;

- обладнання для анестезії та реанімації (зокрема кисневі концентратори) — 116,04 млн грн.

Пряма мова: "Це значна сума, проте її точно недостатньо для того, щоби повністю реалізувати кроки уряду та президента щодо боротьби з коронавірусною загрозою. Верховна Рада має підтримати #БюджетНадзвичайноїСитуації (зміни до держбюджету - УП), щоб ми могли запустити Фонд боротьби з COVID-19 та його наслідками у розмірі 97,1 млрд грн".